FV Illertissen klettert nach Sieg über den 1.FC Nürnberg in der Regionalliga-Tabelle nach oben

Der FV Illertissen feierte am Samstag einen verdienten 2:0(1:0)-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg und kletterte damit auf den 10. Platz in der Tabelle. Es war der zweite Saisonsieg für die Illertisser und der erste Sieg gegen den Zweitliganachwuchs seit 2016. Yannick Glessing erzielte vor der Pause das 1:0 und Marco Mannhardt erhöhte kurz nach der Halbzeit auf 2:0.

Sportvorstand Karl Heinz Bachthaler lobte die Leistung der Mannschaft und Trainer Holger Bachthaler war ebenfalls zufrieden mit der Leistung. Beide Teams lieferten bei tropischen Temperaturen ein intensives Spiel ab. Die Gastgeber konnten in der ersten Halbzeit kaum Gefahr erzeugen, während die Illertisser gute Kombinationen zeigten. Marco Mannhardt vergab nach einer Viertelstunde eine gute Möglichkeit, doch Yannick Glessing brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung. In der zweiten Hälfte erhöhte Marco Mannhardt auf 2:0. Hätte er seine Einzelaktion kurz vor der Halbzeit besser genutzt, hätte die Partie bereits entschieden sein können.

Der zweite Treffer in der zweiten Halbzeit (50.) war ein wahres Highlight. Yannick Glessing spielte einen perfekten Pass in den Lauf von Marco Mannhardt, der mit einem gekonnten Lupfer über Torhüter Jan Reichert erfolgreich war. Der Nürnberger Stürmer Julian Kania hätte nach einer Stunde noch für Spannung sorgen können, verfehlte jedoch freistehend im Strafraum das Ziel. Die Gastgeber gaben sich nicht geschlagen, aber die besseren Chancen hatte der FV Illertissen. Yannick Glessing, Daniele Gabriele und vor allem der eingewechselte Franz Helmer hätten den Sack endgültig zumachen können, als sie alleine vor dem Tor standen. Die Illertisser stehen in den kommenden Wochen vor weiteren Herausforderungen, denn am Freitag empfangen sie den Drittliga-Absteiger Bayreuth in Illertissen und am darauffolgenden Dienstag geht es zum SV Schalding-Heining in die Passauer Gegend.