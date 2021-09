FV Illertissen mit deutlichem Heimsieg über den FC Augsburg

Am Freitag Abend hat es endlich geklappt, der FV Illertissen holte seinen dritten Heimsieg, und wie. Mit 4:0(2:0) wurde die Zweitvertretung des FC Augsburg besiegt, die seit 5 Spielen ungeschlagen war. Semir Telalovic, Tim Bergmiller, Kento Teranuma und Max Zeller sorgten für diesen klaren Erfolg.

Ganz so einfach, wie es das Ergebnis vielleicht vermuten lässt, war der Erfolg nicht. Es bedurfte schon einer konzentrierten Energieleistung, um einen Gegner niederzuringen, der im Verlauf des Spieles immer wieder zeigte, dass die letzten Erfolge kein Zufall waren. Auf der anderen Seite spürte man bei den Illertissern von Beginn an, dass sie den Sieg unbedingt wollten. Nachdem Yannick Glessing schon direkt nach Anpfiff fast das Führungstor gelungen wäre, ihm fehlte nur ein Schritt, musste er und seine Mannschaftskameraden eine Schrecksekunde überstehen. Torhüter Felix Thiel, der nach seiner Verletzung überraschend wieder zur Verfügung stand, verfehlte einen Rückpass und der Ball kullerte haarscharf am Tor vorbei. Der Schreck war schnell verdaut und in der 12. Minute ging der FVI mit 1:0 in Führung. Torhüter Maximilian Engl konnte einen Schuss von Yannick Glessing nur abprallen lassen und Semir Telalovic köpfte mit Saisontor Nummer 9 ein. Die nächste Schrecksekunde stand den Illertissern aber noch bevor, denn in der 19. Minute hämmerte Samuel Längle einen Freistoß an den Pfosten. Da kam das 2:0 fünf Minuten später gerade recht, Tim Bergmiller nutze einen Patzer der Augsburger geschickt, schlenzte den Ball an Torhüter Maximilian Engl zu seinem 3. Saisontor ins Eck. Allerdings mussten die Einheimischen immer wieder höllisch auf der Hut sein, da die Augsburger durchaus mit technisch guten Aktionen für Gefahr sorgten. Es war offensichtlich, dass erst ein weiteres Tor für endgültige Klarheit sorgen würde.

Zwei gefährliche Aktionen von Yannick Glessing, Schlenzer knapp am Kreuzeck vorbei(47.) und scharfe Hereingabe von Freund und Feind verfehlt(58.)waren jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Torhüter Felix Thiel musste auf der anderen Seite mit zwei guten Reaktionen Schlimmeres verhindern, ehe Kento Ternuma für die endgültige Entscheidung sorgte. Der eingewechselte Marco Gölz, der später verletzt ausschied, hatte in geschickt und der Japaner traf zum 3:0. Endgültig den Deckel drauf machte eine knappe Viertelstunde vor Schluss Max Zeller, der das Zuspiel von Yannick Glessing aufnahm und sich energisch zum 4:0 durchsetzte.

Ein zufriedener FVI-Trainer Marco Konrad freute sich natürlich über den schönen Sieg:“Wir waren körperlich in einem Top-Zustand und haben eine unglaubliche Energieleistung gezeigt. Der Sieg ist verdient, auch wenn Augsburg gut mitgespielt hat. Jetzt haben wir uns einen freien Tag verdient.“