Mit einem standesgemäßen 4:0(1:0) beendete der Regionalligist FV Illertissen am Samstag das Freundschaftsspiel gegen den Bayernligisten TSV Kottern.

Dabei setzte Trainer Holger Bachthaler 22 Spieler ein, wechselte zur Halbzeit komplett durch. Nach der ersten Hälfte hatten die Illertisser mit 1:0 geführt. Den Treffer erzielte Neuzugang Marco Mannhardt, der die Vorarbeit von Kento Teranuma und Jannik Wanner verwertete. Auch nach der Pause blieb es ein schnelles und intensives Spiel, bei dem die Illertisser zu weiteren Treffern kamen. Nachdem Tim Bergmiller nach einer Stunde in guter Position am Fünfer gescheitert war, erhöhte Hannes Pöschl mit zwei verwandelten Foulelfmetern. In der 68. Minute war er selber vom herauslaufenden Torhüter Antonio Mormone gelegt worden, traf dann vom Punkt zum 2:0. Nach einen Pfostenschuss von Darius Held in der 75. Minute verwandelte Hannes Pöschl in der 82. Minute den zweiten Strafstoß zum 3:0. Yannik Egle war gefoult worden. Den Schlusspunkt markierte in der 87. Minute Nicola della Schiava, der nach einer Ecke mit Flachschuss zum 4:0 traf. Die Testspiele der Illertisser gehen morgen, Dienstag(18.00) gegen den Südwest Regionalligisten VfR Aalen und am kommenden Sonntag beim österreichischen Bundesligisten SCR Altach(14.00) weiter.