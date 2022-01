FV Illertissen mit Testspielniederlage gegen Oberligisten Göppingen

Mit 0:1(0:1) unterlag der FV Illertissen am Samstag gegen den württembergischen Oberligisten SV Göppingen. Der Treffer des Tages fiel in der 20. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Mergim Neziri.

„In der ersten Halbzeit haben wir gut gespielt“, meine Trainer Marco Konrad dazu. Dabei hatten die Illertisser auch einige Tormöglichkeiten, die sie gut herausspielten. So stand Neuzugang Lukasz Mozler(9.) allein vor dem Tor und vergab, Max Zeller prüfte Gästetorhüter Marcel Schleicher aus spitzem Winkel(41.). Auch Natsuhiko Watanabe(12.) und Daniel Dewein (17.) hatten Möglichkeiten, konnten sie nicht nützen. „War klar, dass wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut harmonierten, ich habe eine ganze Reihe von Spielern auf ungewohnten Positionen spielen lassen. Doch in der jetzigen Phase geht es um Fitness und darum, zu sehen was an taktischen Varianten möglich ist“, fasste Trainer Marco Konrad zusammen. Illertissen spielte mit:Thiel(46. Nujic), Zeller, Sakai(46. Boyer), Maiolo(46. Bergmiller), Kopf, Teranuma(46. Glessing), Watanabe(46. Estevez), Keckeisen(46. Luibrand), Mozler(46. Enderle), Gölz(46. Hafner), Dewein(46. Strobel)

Am kommenden Samstag (14.00) empfangen die Illertisser den Nachbarverein SSV Ulm 1846.