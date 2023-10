FV Illertissen muss im Totopokal gegen Aubstadt ran

Totopokal FV Illertissen gegen TSV Aubstadt, da war doch etwas? Richtig, so hieß das Pokalfinale im Mai vergangenen Jahres, das die Illertisser vor 1600 Zuschauern 5:4 nach Elfmeterschießen gewonnen hatten. Am Dienstag(19.00) ist es zwar nur das Viertelfinale, doch dem Sieger winkt im Halbfinale eventuell ein attraktiver Gegner.

Tabellenführer Würzburger Kickers, die Drittligisten FC Ingolstadt und 1860 München oder TürkGücü München könnten die Gegner sein. Ausgetragen wird das Halbfinale aber erst im neuen Jahr, der 09. April 2024 ist dafür festgesetzt. Doch zunächst gilt es für die Illertisser ihre schier unglaubliche Pokaltradition fortzusetzen. Drei Mal hintereinander erreichten sie die letzten Jahre das Finale, zwei Mal waren sie siegreich und erreichten den DFB Pokal. Doch dafür gilt es am Dienstag erst einmal eine der derzeitigen Topmannschaften der Regionalliga Bayern , den TSV Aubstadt, zu bezwingen. Der ist momentan Tabellendritter und spielt eine richtig gute Saison. Das weiß auch der Illertisser Trainer Holger Bachthaler:„Wir treffen im Pokal mit dem TSV Aubstadt auf eine sehr starke und eingespielte Mannschaft, die bereits vor wenigen Wochen in Illertissen trotz der Niederlage ihre enorme Qualität angedeutet hat. Zuletzt gelangen Aubstadt vier Siege und ein Remis, mit einer beachtlichen Tordifferenz von 13-1 Toren. Das Momentum spricht also sicherlich für Aubstadt. Dennoch können wir jeden Gegner schlagen, entsprechend selbstbewusst werden wir in das Spiel gehen“. Phrasenschweinverdächtig könnte man sagen ‚Pokalspiele haben ihre eigenen Gesetze‘. Vielleicht können die Illertisser das zur Geltung bringen und die Serie der Aubstadter knacken. Die haben immerhin schon den Tabellenfünften FC Schweinfurt und den Tabellenzweiten Vilzing aus dem Wettbewerb geworfen. Müßig zu sagen, dass die Aubstadter natürlich Revanche für die im Vorjahr erlittene Finalniederlage nehmen wollen.

Für die Illertisser wird die Aufgabe durch die Tatsache, dass eine ganze Reihe von Spielern ausfallen, erschwert. Franz Helmer, Hannes Pöschl, Felix Schwarzholz, Max Neuberger, Marin Pudic, Marco Gölz, Elias Herzieg, Mert Özdemir, Philipp Boyer und Natsuhiko Watanabe fehlen, auch hinter dem Einsatz von Max Zeller steht ein großes Fragezeichen. Andererseits schweißt so seine Verletzungsserie vielleicht noch mehr zusammen und die Illertisser werden ihrer Rolle als Pokalschreck gerecht.