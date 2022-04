FV Illertissen nach Sieg über Tabellenletzten Rosenheim wieder im Rennen um Rang 3

Standesgemäß mit 4:0 (2:0) gewann der FV Illertissen am Samstag gegen den Tabellenletzten der Regionalliga Bayern, 1860 Rosenheim, ist weiter dabei im Kampf um Platz drei.

Dabei hatte Trainer Marco Konrad kräftig rotiert, brachte im Vergleich zum letzten Spiel insgesamt 8 neue Spieler. „Es war sehr kraftraubend für uns, nach nicht einmal 48 Stunden schon wieder spielen zu müssen. Dennoch haben durch die Rotation die Jungs, die bislang nicht so sehr zum Zug gekommen sind, eindrucksvoll gezeigt, dass sie mehr als Regionalliga-Format vorweisen können“, hatte Trainer Marco Konrad ein großes Lob für diese Spieler parat. Tim Bergmiller hatte mit einem Doppelpack für die 2:0 Halbzeitführung gesorgt und in den Schlussminuten erhöhten Leif Estevez und Marco Gölz zum 4:0. Insgesamt machten die Gäste trotz ihrer fast aussichtslosen Situation nicht den Eindruck als hätten sie sich schon aufgegeben, machten aber schon den ein oder anderen Fehler, der zu Gegentoren führte. So in der 11. Minute, als Tim Bergmiller in einen zu kurzen Rückpass lief und problemlos zum 1:0 einschoss. Die Gäste ließen sich jedoch nicht allzu sehr vom Rückstand beeindrucken, versuchten schon, dagegen zu halten. Torgefahr konnten sie dabei kaum ausstrahlen, nicht zuletzt, weil die Illertisser gut standen, konzentriert agierten. Ihr zweiter gefährlicher Angriff ergab in der 26. Minute bereits das 2:0. Erneut war Tim Bergmiller erfolgreich, setzte die Hereingabe von Philipp Boyer flach ins lange Eck. Fast wäre dem jungen Stürmer sogar der Hattrick gelungen, doch wenige Minuten vor der Pause verhinderten zwei Abwehrspieler zusammen mit Torhüter Alin Goia das. Nach der Pause war der Doppeltorschütze erneut an der nächsten Torszene beteiligt, doch Marco Gölz jagte seinen Querpass übers Tor. Mehrere Auswechslungen nach einer guten Stunde brachten dann frischen Schwung bei den Einheimischen und sie hatten weitere Möglichkeiten. Zunächst prüfte Marco Gölz den Gästetorhüter, dann zielte Yannick Glessing allein aufs Tor zulaufend daneben. Ein gefährlicher Volleyschuss von Nicolas Keckeisen(73.) läutete die Schlussoffensive des FVI ein. Zwei Einwechselspieler spielten schließlich das 3:0 schön heraus, Leif Estevez verwandelte die Hereingabe von Luka Kljajic aus kurzer Entfernung(88.). Den Schlusspunkt setzte Marco Gölz, der in der letzten Spielminute zum 4:0 traf. Leif Estevez leistete die Vorarbeit,

Marco Konrad (Trainer FV Illertissen): „Unser 4:0 Sieg war mit schönen Toren nur so gespickt. Außerdem haben wir die Fehler des Gegners konsequent ausgenutzt und diszipliniert gespielt. Selbst bei zahlreichen Wechseln hat das Team eine hohe Qualität und es macht einfach Spaß, den Jungs zuzuschauen. Auch wenn Rosenheim immer wieder angelaufen ist und vielleicht auch aktuell nicht unbedingt das Kaliber anderer Regionalliga-Mannschaften vorweisen kann, so haben sie sich tapfer gegen die Situation versucht zu stemmen. Umso glücklicher sind wir, gegen sie gewonnen zu haben.“

Marc Endres (Co-Trainer TSV 1860 Rosenheim): „Illertissen war klar die bessere Mannschaft, die sehr gut nach vorne gespielt hat und viele tiefe Läufe hinter unsere Abwehrkette bringen konnte. Wir sind auch nicht so ins Spiel gekommen, wie wir wollten. Die Situation ist für uns nicht besser geworden, aber wir wollen als Sportler jetzt das nächste Spiel gewinnen, denn wir fahren nirgendwo hin, wenn wir dies nicht vorhaben. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, den Klassenverbleib noch zu schaffen, sollte jedem nach diesem Spiel leider klar sein.“

FV Illertissen:Thiel- Wegmann, Keckeisen,Kopf, Enderle(69. Kljajic)-Gölz,Boyer(76. Strobel), Mozler(69. Sakai), Wanner(64. Glessing)-Bergmiller(83. Estevez), Luibrand

Auch diesmal bleibt den Illertissern kaum Zeit zu verschnaufen, denn bereits kommenden Mittwoch(19.00)kommt die Spvgg Unterhaching mit Startrainer Sandro Wagner nach Illertissen.