FV Illertissen sichert sich dank furioser Aufholjagd den Sieg über Bayreuth

Dank einer furiosen Aufholjagd schaffte der FV Illertissen am Samstag gegen den Drittliga Absteiger Spvgg Bayreuth mit 3:1(0:1)den zweiten Sieg in Folge und damit den Sprung auf Platz 7 in der Tabelle.

Hannes Pöschl, Nico Fundel und Franz Helmer drehten mit ihren Toren nach dem 0:1 Rückstand durch Jann George. Der hatte kurz vor der Halbzeit(42.) mit einem verwandelten Handelfmeter dafür gesorgt. Vorausgegangen war eines jener immer wieder diskutierten Handspiele, als Kevin Frisorger aus kurzer Entfernung an den Arm geschossen wurde. Bis dahin hatte der Favorit aus Bayreuth schon etwas mehr vom Spiel, versuchte immer wieder, durch sein Forchecking die Illertisser zu Fehlern zu zwingen. Trainer Marek Mintal mahnte von außen immer wieder ‚Geduld, ruhig‘, sah aber kaum torgefährliche Aktionen seines Teams. Die konnte man eher den Illertissern zuschreiben, die sie durch Hannes Pöschl und Marco Mannhardt aber nicht nutzen konnten. Nach der Pause wurde das Spiel sehr bald quasi ein anderes. Die Illertisser erhöhten deutlich den Druck und die Gäste verloren mehr und mehr den Faden. Der !.1 Ausgleich durch einen Abstauber von Hannes Pöschl(57.) war die logische Folge. Allerdings benötigte der FVI in der Folge auch das ‚nötige Quäntchen Glück‘ wie es Trainer Holger Bachthaler kommentierte. Denn in der 58. Minute köpfte Daniel Haubner an die Latte und den Nachschuss von Patrick Scheder konnten die Illertisser blockieren. Auf der anderen Seite verpassten Niklas Jeck und Franz Helmer die Führung, die Partie hatte richtig Fahrt aufgenommen. Die Schlussviertelstunde hatte es richtig in sich. Zunächst scheiterte Jann George in aussichtsreicher Position an Torhüter Felix Thiel und der Latte, dann scheiterte Yannick Glessing an Torhüter Luca Petzold.

Aber die Illertisser schlugen schließlich doch noch zwei Mal zu. In der 83. Minute köpfte Nico Fundel eine Flanke von Niklas Jeck zum 2:1 ins Netz und wenige Minuten später(88.)traf Franz Helmer mit einem Flachschuß aus etwa 12 Metern zum 3:1. Riesenjubel bei den Illertissern und Trainer Holger Bachthaler : „Nach den ersten Minuten, in denen es nicht so gut für uns lief, haben wir uns wieder in das Spiel zurückgekämpft. Dann bekommen wir diesen unglücklichen Elfmeter gegen uns. Aber in der Halbzeit gab es keinen Grund, die Köpfe hängen zu lassen. Dann sind wir gut gestartet und machen mit etwas Glück den 1:1-Ausgleich. Danach war es eine Energieleistung meiner Mannschaft und wir haben das Spiel nicht ganz unverdient noch gewonnen.“ Dagegen war der Bayreuther Trainer und frühere Nürnberger Torjäger Marek Mintal gar nicht zufrieden: „In den ersten 15 bis 20 Minuten hatten wir ein paar Schwierigkeiten, danach waren wir komplett im Spiel und haben dann auch verdient das 1:0 per Strafstoß erzielt. Nach der Halbzeit wollten wir so weitermachen. Irgendwie haben wir dann aber komplett abgebaut und fahren deshalb ohne Punkte wieder nach Hause.“

Viel Zeit, sich zu freuen haben die Illertisser jedoch nicht, denn bereits morgen Dienstag(18.00) steht das Auswärtsspiel bei Schalding-Heining auf dem Programm