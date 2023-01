Regionalligist FV Illertissen empfängt heute, Dienstag(18.00) den Südwest Regionalligisten VfR Aalen.

Was das Sportliche betrifft belegt der derzeit mit Platz 16 einen Abstiegsplatz und es läuft ein Insolvenzverfahren. Aus dem Grund wurden den Aalenern am 11.11.22 9 Punkte abgezogen. Geschäftsführer Giuseppe Lepore wurde durch den Insolvenzverwalter freigestellt. Das Präsidium hat Schritte eingeleitet, um dem Verein ein Überleben zu ermöglichen. Auch im sportlichen Bereich wird versucht, einem Abstieg zu entgehen, für Trainer Tobias Cramer und seinen Co Petar Kusturkov bestimmt keine leichte Aufgabe. Sie bauen weiter auf die Ex-Ulmer Alessandro Abruscia und Steffen Kienle. Vor der Winterpause gab es zwar mit 0:5 und 2:4 Niederlagen, doch Auflösungserscheinungen waren nicht festzustellen. Für die Illertisser und Trainer Holger Bachthaler ist das Spiel eine erneute Gelegenheit, die richtige Formation zu finden. Allerdings fehlen die angeschlagenen Maurice Strobel und Gökalp Kilic, Torhüter Malwin Zok war zuletzt krank.