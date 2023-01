Morgen, Samstag(14.00)steht für den Regionalligisten FV Illertissen der erste Test auf dem Programm. Gegen den österreichischen Bundesligisten Austria Lustenau, derzeit Tabellenachter, wird auf dem Kunstrasen in Hohenems erstmals nach der Winterpause gespielt. Bis dahin haben die Illertisser mit Trainer Holger Bachthaler 5 Einheiten absolviert, während die Österreicher bereits am 5. Januar mit der Vorbereitung begannen. „Trotzdem ein guter Test, wir werden versuchen, dass jeder Spieler auf 45 Minuten Einsatz kommt und entsprechend durchwechseln. Vom Schwerpunkt her gilt es, defensiv gut zu stehen, da müssen wir insgesamt einfach stabiler werden“, so der Illertisser Trainer.

Für Lustenau beginnt der Ernst(1. Punktspiel)schon am 11. Februar, wenn es gleich gegen Tabellenführer und Champions League Teilnehmer RB Salzburg geht. Zuvor absolviert Trainer Markus Mader, der kürzlich seinen Vertrag bis 2024 verlängerte, vom 25. Januar bis zum 1. Februar mit seiner Mannschaft noch ein Trainingslager in der Türkei. Man will unbedingt den Klassenerhalt schaffen, nachdem man vergangenes Jahr, nach 22 Jahren in der 2. Liga, endlich den Aufstieg geschafft hatte. Allerdings muß der Illertisser Gegner einen herben Verlust verkraften, denn Torjäger Bryan Teixeira wechselte im Winter für einen Vereins Rekordtransfer nach Graz.Teixeira kam im Sommer 2021 und hatte mit zehn Torbeteiligungen wesentlichen Anteil am grün-weißen Aufstieg in die Bundesliga. Nach der Rückkehr ins Oberhaus wechselte der Rechtsfuß vergangenen Juli schließlich fix zur Austria und konnte in der zurückliegenden Rückrunde mit sechs Toren sowie sieben Assists in 16 Ligaspielen weiter voll überzeugen und so das Interesse zahlreicher Vereine auf sich ziehen. In seinen eineinhalb Jahr in Grün-Weiß kam Teixeira in 42 Partien zum Einsatz und war dabei an 23 Treffern direkt beteiligt. Der in Clermont ausgebildete Nationalspieler der Kap-Verden wechselt für eine niedrige siebenstellige Ablösesumme in die Steiermark.Trotzdem werden die Illertisser Defensivspezialisten gefordert sein. Die Neuzugänge Kevin Frisorger, Marco Mannhardt sind im Kader, Torhüter Felix Thiel konnte dagegen erst eine Einheit absolvieren. Verzichten müssen die Illertisser noch auf die Rekonvaleszenten Max Zeller und Natsuhiko Watanabe sowie auf Urlauber Kento Teranuma.