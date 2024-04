FV Illertissen verlängert mit Eigengewächs

Beim FV Illertissen gibt es eine weitere wichtige Personalie. Das Eigengewächs Max Zeller hat seinen Vertrag verlägert, ein wichtiger Baustein in den Personalplanungen der Illertisser.

Aufsichtsrat Sergio Pereira ist höchst erfreut:„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Max Zeller ein echtes Illertisser Eigengewächs bis 2026 an uns binden konnten! In den letzten Jahren hat sich Max zu einer tragenden Säule in der Mannschaft entwickelt und ist zudem unser Co-Kapitän und Führungsspieler. Nach seinem Kreuzbandriss hat sich Max vorbildlich zurückgekämpft und wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zukunft mit ihm!“