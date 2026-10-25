FV Illertissen verliert nach Führung gegen FC Augsburg II

Der FV Illertissen hat das Regionalliga-Duell gegen die zweite Mannschaft des FC Augsburg mit 1:2 verloren. Nach einer verdienten Pausenführung drehten die Gäste die Partie innerhalb weniger Minuten. Eine späte Druckphase der Illertisser blieb ohne Erfolg.

Beide Mannschaften starteten mit offensiven Aktionen in die Begegnung. Bereits in der sechsten Minute verhinderte Torhüter Daniel Adamczyk gegen den frei auf ihn zulaufenden Aris Malaj einen frühen Rückstand. Auf der Gegenseite kam Denis Milic zu einer guten Schusschance, die jedoch abgeblockt wurde.

Nach dem verletzungsbedingten Wechsel von Jordi Wegmann gegen Ilkan Atak gelang dem FVI in der 33. Minute die Führung. Nach einem weiten Abschlag von Adamczyk kombinierten sich Atak und Milic nach vorne. Dessen Vorlage verwertete Nino Cassaniti zum 1:0. Bis zur Pause verteidigte Illertissen den Vorsprung und ließ nur wenige gefährliche Aktionen zu.

Vier Minuten verändern das Spiel

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Augsburg den Druck. In der 56. Minute nutzte Aris Malaj eine Unentschlossenheit in der Illertisser Defensive zum 1:1. Nur vier Minuten später entschied Schiedsrichter Johannes Wagner nach einem Zweikampf zwischen Odin Redier und Kerim Yaman auf Elfmeter. Bentley-Baxter Bahn verwandelte den Strafstoß zum 2:1 für die Gastgeber.

Illertissen sah die Entscheidung kritisch. Trainer Walid Khaled sagte zum Elfmeterpfiff: „Den kannst du so nicht geben“.

Späte Chancen bleiben ungenutzt

In der Schlussphase erhöhte der FVI den Druck und suchte mit Nachdruck den Ausgleich. Unter anderem scheiterte Denis Milic nach einer Hereingabe von Cassaniti am Augsburger Torhüter Tom Wisbereit. Weitere Abschlüsse wurden von der dicht gestaffelten Defensive der Gastgeber abgeblockt.

Khaled sieht eine verpasste Chance

Illertissens Trainer bewertete den Auftritt seiner Mannschaft trotz der Niederlage positiv, kritisierte jedoch den Umgang mit der Führung. Im Interview nach der Partie erklärte er: „In der ersten Halbzeit haben wir gut begonnen und sind verdient in Führung gegangen. In der Folge haben wir nicht mehr viel zugelassen. Wir hatten sehr viel Kontrolle über das Spiel, haben es aber dennoch nicht geschafft, die Führung über die Zeit zu bringen. Der Elfmeter war aus meiner Sicht keiner, der Schiedsrichter entschied anders, es bleibt nichts anderes als das zu akzeptieren.“

Durch den Erfolg zog die Augsburger Bundesligareserve in der Tabelle am FV Illertissen vorbei und belegt nun den fünften Rang.