Sportvorstand Karl Heinz Bachthaler konnte dieser Tage einen weiteren Neuzugang beim Regionalligisten FV Illertissen vermelden.

Der 20jährige Marco Mannhardt kommt vom TSV 1860 München. Dort absolvierte er in der Bayernligamannschaft der Löwen 19 Spiele und erzielte 7 Tore, war Kapitän. Mannhardt kann als zentraler Mittelfeldspieler aber auch als Innen- bzw. Außenverteidiger eingesetzt werden. Er hatte bei den 60ern auch bereits 3 Einsätze in der 3. Liga, ehe ihn eine Verletzung zurückwarf. Bei den Münchnern wurde er von 2018 bis 2021 in der U17 bzw. dann in der U19 ausgebildet, war bis zur U16 beim FC Bayern München. „Ein Talent, dem wir einiges zutrauen“, ist Karl Heinz Bachthaler überzeugt.

Marco Mannhardt wird beim Trainingsauftakt am 9. Januar zusammen mit den weiteren Zugängen Kevin Frisorger und Rückkehrer Felix Thiel in die Vorbereitung starten.