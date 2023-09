FV Illertissen wirft die SpVgg Unterhaching aus dem Pokal

Wie könnte es anders sein, der FV Illertissen wirft wieder einmal einen Drittligisten aus dem Pokal. 3:0(1:0) wurde der aktuelle Tabellendritte von Liga 3 geschlagen. Dies war die erste Saisonniederlage der Unterhachinger, die kürzlich sogar den Bundesligisten FC Augsburg aus dem DFB-Pokal geworfen hatten. Die Illertisser landeten am Dienstagabend den 5. Pflichtspielsieg in Folge, zogen als Titelverteidiger des bayerischen Totopokals ins Viertelfinale ein. Für die letzten 8 haben sich bisher der Landesligist SC Großschwarzenlohe, der Bayernligist FC Pipinsried, die Regionalligisten FV Illertissen, TSV Aubstadt,Türkgücü München und der Drittligist 1860 München qualifiziert.

Bei den Spielen FC Ingolstadt- Jahn Regensburg werden heute und Würzburger Kickers- Spvgg Bayreuth(Di 12.09.)nächste Woche die restlichen beiden Teilnehmer des Viertelfinales ermittelt. „Oh je, schon wieder Illertissen, da brauchen wir gar nicht hinfahren“, witzelte der Unterhachinger Fußballchef Manni Schwabl bei der Pressekonferenz nach dem Spiel am Dienstag, als er von der Auslosung erfahren hatte. Insgeheim hatte er aber sicher mehr erhofft als eine deutliche 0:3 Schlappe. Bemerkenswert, dass der Illertisser Sieg auch in der Höhe verdient war, ‚denn wir hatten in der gesamten Spielzeit so gut wie keine Torchance‘, kommentierte der Unterhachinger Trainer Marc Unterberger das Spiel. „Ein rundum gelungener Auftritt meiner Jungs“, freute sich der Illertisser Trainer Holger Bachthaler. „Die Mannschaft hat meine Vorgaben exakt umgesetzt, defensiv nichts zugelassen“ .Zudem sorgte die Offensive seiner Mannschaft immer wieder für zielstrebige, gelungene Aktionen. Eine davon nutzte nach einer guten halben Stunde(35.) Yannick Glessing zum 1:0. Daniele Gabriele hatte ihm gekonnt in den Lauf gespielt. Auch das 2:0 kurz nach der Halbzeit(47.) war eine Co-Produktion dieser beiden. Diesmal leistete Yannick Glessing die Vorarbeit und Daniele Gabriele brauchte nur noch einzuschieben. Dazwischen schaffte es der Drittligist nicht, die von Trainer Holger Bachthaler gut eingestellten Illertisser in Gefahr zu bringen. Ein Klassenunterschied war nie zu erkennen, im Gegenteil, der FVI stellte wieder einmal unter Beweis, dass er keine Angst vor großen Namen hat. Immer wieder gelang es, mit schnellen Kombinationen für Gefahr zu sorgen. Die Gäste versuchten es ihrerseits gern mit weiten Bällen, womit die Illertisser Defensive nicht zu bezwingen war. So kam es wie es kommen musste, die Illertisser machten, aber schon in der Nachspielzeit, den Deckel drauf. Hannes Pöschl stand goldrichtig, erzielte das 3:0. Seine Mannschaft hatte ihrem Ruf als Pokalschreck wieder alle Ehre gemacht und freut sich auf das Viertelfinale, das für 3. Oktober angesetzt ist. Allerdings haben die Illertisser an dem Tag bereits ein Heimspiel gegen den TSV Aubstadt, werden also an einem anderen Termin antreten müssen.