Auch im 5. Spiel in Folge blieb der FV Illertissen ungeschlagen, holte mit 1:1(1:0) einen Punkt beim Aufsteiger Vilzing (Cham). Trotzdem beenden die Illertisser die Vorrunde auf einem Relegationsplatz, ein Indiz dafür, wie eng es in der Tabelle zugeht.

In Vilzing konnten die Illertisser ein sehr engen und holprigen Platz mit einem weinenden und einem lachenden Auge verlassen. Nach der Führung durch den 7. Saisontreffer von Hannes Pöschl kurz vor der Pause schienen die Illertisser fast auf der Siegerstraße, hatten zudem auch noch mit einem Latten- und Pfostentreffer Pech. Eine Unaufmerksamkeit bei einer Situation in der Anfangsphase der zweiten Hälfte genügte dann, um den Hausherren den Ausgleich zu bescheren. Der war dann unterm Strich auch irgendwo verdient, denn sich die Hausherren regelrecht erkämpften. Vor allem offensiv waren sie doch immer wieder gefährlich, auch wenn in der ersten halben Stunde beiderseits nur die ein oder andere Halbchance zu verzeichnen war. Dass es insbesondere bei den Illertissern nicht mehr wurde, lag oft an leichten Ballverlusten bzw. ungenauen Abspielen. So ergaben sich die ersten klareren Einschussmöglichkeiten erst kurz vor der Pause. In der 39. Minute hatte Gökalp Kilic eine Riesenchance, kam nach einem abgeblockten Befreiungsschlag allein vor dem Torhüter an den Ball. Sein anschließender Lupfer war jedoch zu schwach, sodass Torhüter Maximilian Putz mit den Fingerspitzen retten konnte. Dieser hatte dann wenig später(43.)Glück, denn nach einer Hereingabe von Gökalp Kilic prallte der Abschluss von Hannes Pöschl an ihm und anschließend an der Latte ab. Kurz darauf(45.) machte es der Illertisser Mittelstürmer besser, köpfte eine Ecke von Jannik Wanner zum 1:0 ins Eck.

Das Donnerwetter des Vilzinger Trainers Josef Eibl zur Halbzeit war anschließend weit zu hören und seine Mannschaft versuchte es nach Wiederanpfiff mit aller Macht. Zwei Weitschüsse konnten noch keine große Gefahr vor Illertissens Torhüter Malwin Zok heraufbeschwören, der auch bei einer gefährlichen Situation in der 60. Minute gut reagiert hatte. Doch den anschließenden Abpraller brachten seine Mitspieler nicht ausreichend weg und der Vilzinger Lukas Schröder jagte die Kugel aus gut 20 Metern in den Winkel. Es folgte die stärkste Phase der Hausherren und sie hatten durch Andreas Jünger(67.) und Jim-Patrick Müller(69.) zwei gute Möglichkeiten. In der Folge nahmen aber die Illertisser wieder das Heft in die Hand, hatten großes Pech, als ein Schuß von Fabio Maiolo von der Strafraumgrenze aus am Pfosten landete. In der hektischen Schlussphase ging es hin und her, ein abgefälschter Schuss von Yannick Glessing sorgte vor dem Vilzinger Tor für Gefahr, auf der anderen Seite war auf Torhüter Malwin Zok Verlass.

Holger Bachthaler (Trainer FV Illertissen): „Von diesem Spiel gibt es viele positive, aber auch negative Eindrücke. Der Platz war sehr tief und sehr schwer zu bespielen. Wir müssen eigentlich früher führen. Ich bin insgesamt mit dem Unentschieden zufrieden. Ich bin aber mit der fußballerischen Leistung unzufrieden. Wir müssen anders auftreten.“

Josef Eibl (Trainer DJK Vilzing): „Wir haben einen sehr spielstarken und fußballerisch sehr guten FV Illertissen gesehen. Meine Mannschaft hat eine kämpferisch starke Leistung gezeigt. Wir haben uns den Punkt hart, aber verdient erkämpft. Beide Mannschaften können das Spiel für sich entscheiden, von daher ist diese Punkteteilung auch absolut gerecht.“

FV Illertissen: Zok-Gölz, Herzig(70. Bergmiller), Kopf, Fundel-Wanner(70. Vrella), Maiolo, Kilic(77. Held), Glessing-Strobel(83. Luibrand), Pöschl(58. Teranuma)