FW Bremerhaven: Drei Einsätze zeitgleich für die Feuerwehr Bremerhaven

Drei Einsätze hatte die Feuerwehr Bremerhaven am heutigen frühen Freitagabend gleichzeitig zu bewältigen.

Um 19.05 Uhr wurde ein Hilfeleistungslöschfahrzeug zu einem brennenden Komposthaufen auf dem Geestemünder Friedhof alarmiert. Dieser Brand konnte schnell gelöscht werden. Zeitgleich meldeten Anwohner einen piependen Rauchmelder in einem Wohngebäude in der Posener Strasse. Hierzu wurde ein Löschzug der Berufsfeuerwehr alarmiert. Die Kräfte konnten auch hier schnell Entwarnung geben.

Um 19:08 Uhr wurde der integrierten Regionalleitstelle eine mögliche Reizgasfreisetzung im Hanse Carre gemeldet. Es sollten mehrere Personen über Atembeschwerden klagen. Daher wurde durch die Leitstelle das Stichwort Massenanfall von Verletzten mit 5 bis 7 Verletzten ausgelöst. Das Hanse Carre wurde zeitgleich durch sich vor Ort befindliche Haustechniker geräumt und abgesperrt. Zahlreiche Kräfte der Hilfsorganisationen der Stadt Bremerhaven sowie hauptamtliche Kräfte des Rettungsdienstes der Berufsfeuerwehr und aus dem Landkreis Cuxhaven waren an diesem Einsatz beteiligt. Sich noch auf der zentralen Feuerwache befindende Beamte der Berufsfeuerwehr besetzten ein weiteres Reserve Hilfeleistungslöschfahrzeug. Im Einsatzverlauf wurde das Hanse Carre durch einen Trupp der Berufsfeuerwehr unter Atemschutz kontrolliert. Die Polizei Bremerhaven unterstützte die Berufsfeuerwehr bei den Erkundungsmaßnahmen und kontrollierte den an das Hanse Carre angrenzenden Bereich des Columbus-Centers auf eventuell verletzte Personen.

3 betroffene Personen mussten zunächst ärztlich versorgt werden. Ein Transport in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Da sich weder weitere Verletzte an der Einsatzstelle befanden noch ein Reizstoff festgestellt werden konnte, wurde der Einsatz gegen 20:00 Uhr beendet. Insgesamt waren 31 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie zahlreiche Kräfte der Polizei an dem Einsatz beteiligt.

Die Polizei hat die Ursachenermittlungen aufgenommen.

