Fw-Gla: Unwetter Über Gladbeck

Am heutigen Donnerstagabend um kurz nach 23:00 Uhr zog das angekündigte Unwetter über Gladbeck und verursachte in mehreren Stadtteilen zahlreiche Einsätze. Unter anderem waren Keller überflutet und Bäume umgestürzt. Die Feuerwehr Gladbeck war mit mehr als 70 Einsatzkräften und allen verfügbaren Fahrzeugen im Einsatz. Die Mitarbeitenden des Ingenieuramtes der Stadt Gladbeck unterstützten die Einsätze durch das Abpumpen überfluteter Straßen. Die Maßnahmen werden bis in die Morgenstunden andauern. (MK)

