FW-KR: Unwetterbilanz Krefeld

Krefeld (ots)

Ein umfangreiches Regengebiet hat am Donnerstag, 22.06.2023 das Land NRW und damit auch die Stadt Krefeld überzogen. Obwohl die Auswirkungen in Krefeld nicht so groß waren, wie noch am Nachmittag befürchtet, kam es am späten Abend dennoch zu zahlreichen Unwettereinsätzen für die Feuerwehr.

Über den Tag verteilt gab es zunächst nur wenige Hilfeleistungen für die Blauröcke, die sich mit einigen vollgelaufenen Kellern und kleineren herabgestürzten Ästen beschäftigen mussten.

Paradoxerweise stiegen die Einsatzzahlen jedoch deutlich an, als das Regengebiet sich am Abend merklich abgeschwächt hatte.

Die gesamte Freiwillige Feuerwehr Krefeld sowie die Berufsfeuerwehr waren mit der Bearbeitung von mehr als 70 wetterbedingten Einsätzen zum Teil bis tief in die Nacht beschäftigt.

Neben vollgelaufenen Kellern und Straßenunterführungen sowie herabgestürzten Ästen kam es auch zu mehren witterungsbedingen Fehleinsätzen von automatischen Brandmeldeanlagen. Ab Mitternacht entspannte sich die Lage jedoch wieder.

Im Einsatz war die die Freiwillige Feuerwehr Krefeld mit den Einheiten aus Hüls, Traar, Gellep-Stratum, Oppum, Fischeln und Uerdingen sowie die Berufsfeuerwehr mit insgesamt über 90 Einsatzkräften.

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell