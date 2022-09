Gala gegen den „Greek Freak“, die ersehnte ist Medaille so no! Dank einer grandiosen Vorstellung haben die deutschen Basketballer um Kapitän Dennis Schröder Griechenland mit NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo aus dem Turnier geworfen und spielen bei der Heim-EM um das erste Edelmetall seit 17 Jahren. In Berlin schlug eine begeisternd aufspielende Nationalmannschaft den Favoriten im Viertelfinale überraschend mit 107:96 (57:61).