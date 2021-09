Galerie | Bauarbeiter protestieren in Augsburg für höhere Löhne

Bauarbeiter machen mobil: Am heutigen Mittwoch protestieren Bau-Beschäftigte aus Augsburg und der Region für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen in ihrer Branche. Mit einer Demonstration in der Augsburger Innenstadt am Vormittag soll der Druck auf die Unternehmen im festgefahrenen Tarifkonflikt für das Bauhauptgewerbe erhöht werden, teilt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mit. Am gleichen Tag kommen Gewerkschaft und Arbeitgeber zur bereits fünften Verhandlungsrunde in Berlin zusammen.

