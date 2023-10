Galerie | Bergrennen Mickhausen – auch die 40. Auflage begeistert die Motorsportfans

An diesem Wochenende findet das 40. Bergrennen Mickhausen statt.140 Teilnehmer verwandeln den Bobinger Stadtteil zur Begeisterung vieler Motorsportfans wieder in ein großes Fahrerlager, die 2,2 Kilometer lange Stecke verwandelt die Stauden in eine Rennarena. Nach den Trainings gestern steht heute das große Rennen an.

Hier die Zeiten für den Rennsonntag:

ab 08:30 Uhr

1. Wertungslauf ab 10:40 Uhr

2. Wertungslauf ab 12:50 Uhr

3. Wertungslauf ab 15:00 Uhr

4. Wertungslauf 17:30 Uhr

Siegerehrung

Zuschauer sind weiterhin herzlich willkommen.

Fotograf Alexander Heinle war schon zum Training an der Strecke