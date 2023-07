Galerie | Bratwurst und Döner – FC Augsburg und Nachbar Türkspor mit Fußballfest zum Testspielauftakt

Das altehrwürdige Rosenaustadion erlebte am Dienstagabend ein Spiel, dass es so noch nicht gegeben hatte. Der Bundesligist empfing den im letzten Jahr 50 Jahre alt gewordenen Nachbarn Türkspor (Bayernliga Süd) in seinem ersten Test auf die neue Saison (6:0). Es wurde ein Fußballfest.

Beide Trainer konnten mit ihren Teams zufrieden sein und auch die Fans beider Mannschaften hatten ihre Freude. Neben dem launigen Sommerkick wurde ein Rahmenprogramm u.a. mit Fußballdarts angeboten. Auch hungrige Mäuler kamen auf ihre Kosten, bei Bratwurst und Döner mundete der sommerliche Testspielauftakt vielen der 2700 Zuschauer besonders.

Presse Augsburg-Fotograf Wolfgang Czech war vor Ort