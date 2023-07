Galerie | Der FC Augsburg präsentiert sich positiv auf den Augsburger Sommernächten

Die Augsburger Sommernächte waren ein voller Erfolg, auch für den FCA. Der Bundesligist konnte sich an allen drei Festtagen positiv präsentieren.

An allen drei Tagen präsentierte sich der FC Augsburg auf den Augsburger Sommernächten mit einem „London-Bus“ im FCA-Stil, der den Aktionsstand am Moritzplatz zu einem echten

Blickfang germacht hatte. Neben einer Trikotpräsentation am Donnerstag konnten sich die Fans bei zwei weitere Talkrunden mit Präsident Markus Krapf und Cheftrainer Enrico Maaßen über die Planungen zur neuen Saison informieren.

An allen drei Tagen machten unzählige Fans und Sympathisanten Gebrauch von den Angeboten des Bundesligisten.