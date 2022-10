Die Lechhauser Kirchweih war immer ein Ort an dem auch politisiert wurde. Auch in diesem Jahr ist es wieder so. Am Marktsonntag gab es einen Politischen Stammtisch mit Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), kommende Woche kommt SPD-Spitzenmann Florian von Brunn.

