Galerie | Ein echtes Happy Weekend – Stimmung kocht beim EHC Schlagerabend in Königsbrunn

Am Samstagabend ging die Party beim Happy Weekend in der Königsbrunner Eisarena so richtig ab. „Cordula Grün“ startete mit „Flugzeuge im Bauch“ in den „Fire Abend“, oder anders beim EHC Schlagerabend kochte die Stimmung hoch. Oder anders: Nach dem gelungenen Auftakt der Königsbrunner Gruppe „Fire Abend“ heizten die bekannten Österreicher von „Die Draufgänger“ so richtig ein, ehe Oli P. die Bühne für sich eroberte.

Grill-Food beim Happy Weekend des EHC Königsbrunn. Es roch nicht nur nach Holzbrand aus vielen Schloten hochtechnischer Merklinger-Grillöfen, sondern nach verführerischen Aromen von allem, was gegrillt und gebrutzelt werden kann. Hmmm! Bestens gestärkt konnte die Party weitergehen.

Foto: Wolfgang Czech 1 von 28

Nach dem Wein-Abend am Freitag und dem Foodfestival am Nachmittag bildete die EHC Schlagernacht den gelungenen Abschluss des Happy Weekends. Die Eishalle war voller, das Publikum jünger und die Musik heißer als am Freitag. Viele warteten sehnsüchtig auf Schlagerstar Oli P, der sich noch am Abend aus Leipzig meldete. Würde er es wirklich noch in die Brunnenstadt schaffen, er sollte der letzte Star des Abends sein? Tatsächlich traf er zu später Stunde ein, um für seine Fans da zu sein. Der Schlagerabend wurde von der Königsbrunner Band FIRE ABEND eröffnet. Die Austropop Band „Die Draufgänger“ („Cordula Grün“) sorgten für ausgelassene Stimmung. Der absolute Liebling des Abends war dann aber Oli P..

Insgesamt war das Happy Weekend wieder eine gelungene Veranstaltung in der Königsbrunner Eisarena.