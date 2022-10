Gedenken an die in der NS-Zeit hingerichteten Menschen auf dem Schießplatz in Haunstetten. Zur Erinnerung mahnt eine gespaltene Basaltstehle bei der mittlerweile zum Denkmal ernannten Anlage.

Aufgrund der Initiative des Kulturkreises Haunstetten e.V. und des Lokalhistorikers Robert Dürr ist in den vergangenen Jahren die Geschichte des ehemaligen Schießplatzes Haunstetten aufgearbeitet worden. Diese reicht von der Gründung im Jahre 1886 bis hin zur Nutzung durch die US Army in den 1980er Jahren. Schließlich wurde der Schießplatz wegen des Trinkwasserschutzes auf Wunsch der Stadt Augsburg 1986



aufgegeben. I

m Mai 2022 stellte das Bayerische Landesamt das inzwischen renaturierte Militärgelände unter Denkmalschutz.

Mit der Historie des Ortes verbindet sich auch ein besonders dunkles Kapitel der Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts. Wie durch die jüngsten Forschungen belegt werden konnte, wurden am Schießplatz während des 2. Weltkriegs auch Todesurteile an Wehrmachtssoldaten sowie an Zwangsarbeitern vollzogen. Künftig soll mit einem Gedenkstein, der von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gestiftet wurde, und einer Informationsstele an die Geschichte des Ortes erinnert werden.