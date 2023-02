Galerie | Eine schöne Erinnerung – Vor sieben Jahren war der FC Augsburg zu Gast in Liverpool  

Es war wohl das Highlight in der bisherigen Vereinsgeschichte des FC Augsburg. Der FCA und mit ihm viele Augsburger waren vor sieben Jahren zu Gast in Liverpool. Presse Augsburg hatte die Mannschaft und die Fans begleitet. Gerne schauen wir mit einer großen Galerie zurück zu den Tagen an der Merseyside.



Am 25. Februar 2016 durfte der FC Augsburg das Rückspiel im Sechzehntelfinale der Europa League beim legendären FC Liverpool bestreiten. Nach einem frühen Rückstand per Elfmeter lieferte der FCA eine starke Leistung ab. Am Ende reichte es nicht ganz für ein Weiterkommen, doch diese Tage werden bei Fans und Spielern ein Leben lang unvergessen bleiben.

Die Anreise der Mannschaft

Das Training und die Pressekonferenz vor dem Spiel

Sightseeing der Fans in Liverpool

Das Stadion

Das Spiel (1. Halbzeit)

Das Spiel (2. Halbzeit)

Gesicherte Heimreise 😉