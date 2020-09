Galerie | Ende eines Traditionsstandorts – Fujitsu in Augsburg hat für immer geschlossen

Vor 34 Jahren begann Siemens in Augsburg mit der Fertigung von Computern, nach der Zusammenarbeit mit Nixdorf (ab 1990) kam noch im alten Jahrtausend Fujitsu für Nixdorf in das Bündnis. Die Japaner übernahmen später alle Siemens-Anteile an der Kooperation. Am ersten Augsburger Standort an der Haunstetter Straße wurde schon lange kein Computer mehr gefertigt, seit heute Abend ist auch das ursprünglich zweite Werk nahe der Fußballarena für immer geschlossen. Hier wurden in den vergangenen Jahren zumeist Laptops gefertig.Der Standort ist nun abgewickelt.

