Galerie | Endlich wieder ein „normaler“ Faschingssonntag in Zusmarshausen

Corona hatte den Narren in den letzten Jahren einen Strich durch die Rechnung gemacht, doch diese Zeit ist aktuell kein Thema mehr. Wie in jedem „normalen“ Jahr am Faschingssonntag zogen heute wieder Tausende nach Zusmarshausen. Durch die Marktgemeinde schlängelte sich wieder fast 80 Gruppen langer Faschingsumzug.

Zu Beginn zeigten Gruppen dabei auch politische Themen, wie die Diskussion um die Schnellbahn Ulm-Augsburg, die teils teuren Projekte der Stadtregierung um Bürgermeister Bernhard Uhl oder wie die Gäste aus Gundremmingen, die „ihr“ Atomkraftwerk in den Fokus stellten.

Für die veranstaltenden Zusamtaler Bettschoner war es ein besonderer Umzug, im vergangenen Jahr konnten sie ihr närrisches Jubiläum zum 44-jährigen Bestehen nicht feiern, dies wird in dieser Session nachgeholt.

Presse Augsburg-Redakteur Dominik Mesch hatte mitgefeiert