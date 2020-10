Der schöne Brunnen auf dem Augsburger Stadtmarkt hat ein neues Kleid bekommen. In den letzten Tagen wurde eine „Winterhaube“ aus Glas angebracht. So ist er auch in der kalten Jahreszeit eine Zier. Übrigens auch dann, wenn es bereits dunkel wird. Die Glasabdeckung kann blau beleuchtet werden, so stehen die Bronzefiguren des Augsburger Bildhauers Joseph Lappe aus dem Jahr 1951 immer im richtigen Licht.

Fotos: Wolfgang Czech 1 von 4