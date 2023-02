Galerie | Fasching im Laugnatal – der Umzug in Welden ist zurück

Seit vielen Jahren entwickelt sich der Augsburger Westen zu einer wahren Faschingshochburg. Am Samstagnachmittag schlängelte sich der traditionsreiche Umzug nach der „Coronapause“ wieder durch die Straßen der Marktgemeinde Welden. Trotz Wind und Wolken säumten tausende Besucher die Zugstrecke.

Am Faschingssonntag geht es in Zusmarshausen weiter (13 Uhr). Nach dem traditionellen Faschingsumzug veranstaltet der Faschingsförderverein der Zusamtaler Bettschoner das traditionelle Familien-Faschingstreiben in der Schwarzbräuhalle. Zum Ausklang der tollen Tage wird am Dienstag in Deubach mit dem Gaudiwurm ab 14.14 Uhr der Schlusspunkt unter den Strassenfasching im Westlandkreis gesetzt.

Presse Augsburg-Redakteur Dominik Mesch war mit im Holzwinkel