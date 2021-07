Nachdem am Montag Regenerationstraining angesagt war, drückte FC Augsburg-Coach Markus Weinzierl am Dienstag wieder auf das Gaspedal. Trotz widriger Wetterbedingungen am Nachmittag wurde im Trainingslager im tiroler Walchsee zweimal hart trainiert.

Fotos: Klaus Rainer Krieger 1 von 54

In der vergangenen Saison hatte der FCA unter Heiko Herrlich oft Probleme im Spielaufbau und im Torabschluss. An beiden Schwachstellen wird gerade gefeilt.