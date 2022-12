Nach einer zweijährigen coronabedingten Pause kann der FC Augsburg in diesem Jahr wieder die Aktion „Firma mit Herz“ unterstützen. An insgesamt fünf Terminen schenken FCA- Profis gemeinsam mit FCA-Mitarbeitern auf dem Augsburger Christkindlesmarkt Glühwein und alkoholfreien Punsch aus.

Den Anfang machten am Montag Niklas Dorsch und Stadionsprecher Rolf Störmann.

Fotos: Wolfgang Czech 1 von 26

Weitere Termine sind:

Dienstag, 6. Dezember: Ermedin Demirović

Montag, 12. Dezember: Florian Niederlechner

Dienstag, 13. Dezember: FCA-Trainer Enrico Maaßen und Co-Trainer Sebastian Block

Montag, 19. Dezember: Rafał Gikiewicz

Während der Anwesenheit der FCA-Vertreter spenden Almhütten-Wirt Dieter Held sowie der FCA jeweils 50 Cent von jedem verkauften Getränk an die Stiftung Kartei der Not. So werden unverschuldet in Not geratene Menschen aus der Region mit einem Euro pro verkauftem Getränk unterstützt.