Der DGB verlegte seine traditionelle Kundgebung zum 1. Mai wegen Corona ins Internet um seine Demonstranten nicht zu gefährden. Dennoch waren drei Gruppierungen in Augsburgs Innenstadt zu Demos unterwegs. Am Königsplatz ein Am Königsplatz gab es das internationalistische Bündnisses für mehr Gerechtigkeit gemeinsam mit der Umweltgewerkschaft, am Rathausplatz die V-Partei und am Moritzplatz die Kosmetikerinnen und Fußpflegerinnen mit #beautybranchestehauf.

Fotos: Wolfgang Czech 1 von 53