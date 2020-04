Bilder und Gedanken | Ist Blumenerde das neue Klopapier? – Bau- und Gartenmärkte haben wieder geöffnet

Der Hamster hat wieder zugeschlagen! Dieses Tierchen liebt anscheinend den Virus abgöttisch. Klopapier und Nudeln waren gestern. Heute der neue Hit: Blumenerde. Maxi-Einkaufswagen hochbeladen mit 45, nein 65 Liter Säcken. Die erweiterte Ladefläche des PKW voll bis zum Dach. Reihenweise Wagen an Wagen und Sack um Sack. Bevor man den begehrten Gegenstand erwerben konnte, hieß es Schlange stehen und schön Abstand halten. Man wurde man kontrolliert in den Markt eingelassen, natürlich nur mit Mundschutz. Hatte man noch keinen? Das Personal verteilte den in Corona-Zeiten wichtigsten Gegenstand kostenlos, in anderen Märkten gegen kleines Geld. Willkommen zurück in den Bau- und Gartenmärkten!

Bilder und Gedanken von Presse Augsburg-Fotograf Wolfgang Czech