Oh – so viele hübsche, „leckere Mädsche“ und nette „Mäschgerle“!

Moderatorin Marion Buk-Kluger stellte die Faschingsgruppen aus Stadt und Land beim Rathaussturm in Augsburg vor. Die Gruppen der beteiligten Vereine Augspurgia, Carnevals-Club-Königsbrunn „CCK Fantasia“, FFC – Faschings- und Freizeitclub Augsburg, Faschingsgesellschaft Lechana Gersthofen und der Narrneusia Showtanzgruppe zeigten Auszüge aus ihren aktuellen Programmen. Die Zuschauer waren begeistert.

Sozialreferent Martin Schenkelberg agierte als Hausherr und wurde dafür mit reichlich Orden behangen. Er freute sich sehr darüber, stammt er doch aus der Hochburg des Karnevals, dem Rheinland. Mit dem Landtagsabgeordneten Andreas Jäckel (CSU) und den Stadträten Regina Stuber-Schneider (Freie Wähler) und Horst Hinterbrandner (CSU) hatten sich weitere politische Vertreter unter die Zuschauer gemischt.

