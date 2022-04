Galerie | Lautstarker Lkw-Protest in Augsburg

Am Samstagmittag protestierten in Augsburg Transportunternehmer und Spediteure mit einem Lkw-Corso gegen die hohen Spritpreise. Vom Messeparkplatz Süd führte der Weg über Göggingen in die Innenstadt und über die Schleifenstraße und Haunstetter Straße zurück zum Messeparkplatz. Mit lautem Hupkonzert machten die Trucker auf sich und die Botschaften auf ihren Transparenten aufmerksam.

Foto: Bruder 1 von 35

Dr. Fabian Mehring, parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Wähler im Landtag, war einer der Hauptredner vor Ort: „Was in der Ukraine passiert ist Putins Krieg. Was sich an Bayerns Zapfsäulen zeigt, ist allerdings überwiegend der Spritpreis unserer Bundesregierung. Mehr als die Hälfte des aktuellen Preises geht nicht nach Russland sondern nach Berlin. Kurzum: Die jüngsten Preissteigerungen beim Öl sind unser Preis für die Freiheit, den wir gerne akzeptieren. Über die Hälfte des Preises beruht aber auf Steuern, die es angesichts einer absoluten Ausnahmesituation endlich kurzfristig abzusenken gilt. Es macht schließlich keinen Sinn, zunächst ganze Branchen durch Steuern zu ruinieren, um die betroffenen Unternehmen anschließend mit Steuergeld zu retten. Stattdessen muss die Mehrwertsteuer sofort auf 0 abgesenkt werden, bis die Preisspirale an den Tankstellen wieder unter Kontrolle ist. Zeitgleich brauchen wir einen Preisdeckel für Gewerbediesel, damit unsere Speditionen wirtschaftlich arbeiten und die Versorgungssicherheit weiter garantieren können. Leider steht die Berliner Ampel in dieser Frage noch immer auf Betriebsstörung und verursacht ein heilloses Chaos an dieser so wichtigen Kreuzung unserer deutschen Krisenpolitik.“