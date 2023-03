Galerie | Made in Germany – Eine Zeitreise durch das durchs deutsche Pop- und Rock-Universum in Gersthofen

Made in Germany Live, die brandneue Show ist eine (Musik-)Geschichte. Alle Songs, die von einer Live-Band um Thorsten Nathan präsentiert werden, sind eingebettet in eine Zeitreise, die einmal quer durchs deutsche Pop- und Rock-Universum führt. Die Reiseleitung übernimmt dabei Schauspieler, Autor und „Bernd das Brot“ – Erfinder Norman Cöster.

Made in Germany Live feiert jede Art von Musik aus Deutschland und ist dadurch bunt, abwechslungsreich und überraschend. Aber Made in Germany Live ist nicht nur ein mitreißendes Konzert mit einer fantastischen Band. Das Publikum lernt im Laufe des Abends einen verschrobenen Professor kennen, der mittels einer Zeitmaschine durch die Jahre reist und dabei die musikalischen Meilensteine streift. Und weil in jedem Genie meist auch ein kleiner Chaot steckt, sind viele Lacher, überraschende Wendungen und ganz eventuell technische Pannen vorprogrammiert. Aber es gibt auch was fürs Herz. Denn der Professor ist auf der Suche nach seiner großen und verlorenen Liebe. Wird er sie finden? Wer ist diese geheimnisvolle Frau?

Die Zuschauer in der Stadthalle Gersthofen zeigten sich am vergangenen Sonntaag von der Show angetan.