Wieder einmal veranstaltete der FC Augsburg für Partner und Sponsoren eine Casion-Night in der WWK Arena. Auch in diesem Jahr hatten sich wieder Spieler der FCA-



Profimannschaft, das Trainerteam und Verantwortliche des FC Augsburg unter die Besucher. In ungezwungener Atmosphäre kam man so zu einem angenehmen Austausch und einem vergnüglichen Abend.

Presse Augsburg-Fotograf Wolfgang Czech war mit am Spieltisch