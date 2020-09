Galerie | Melissa ist die Bachelorette 2020

Wenn der Sommer zu Ende ist, wird es bei RTL erst so richtig heiß – denn diesen Herbst buhlen 20 attraktive Single-Männer um eine Lady, die bereits bewiesen hat, dass sie eine Frau zum Dahinschmelzen ist! Melissa, die letztes Jahr auf „Love Island“ die Herzen im Sturm eroberte, ist die Bachelorette 2020 – und kann ihre neue Liebesreise kaum erwarten! Diese startet am Mittwoch, 14. Oktober, um 20:15 Uhr.

Prosecco im Kühlschrank, die besten Freundinnen zu Besuch und romantische Flirts im TV – Der Mittwochabend steht endlich wieder ganz im Zeichen von „Die Bachelorette“!

In der siebten Staffel haben sich 20 Single-Männer auf den Weg nach Griechenland gemacht, um die bezaubernde Melissa von sich zu überzeugen. In insgesamt acht Folgen müssen sie beweisen, dass sie echtes Traummann-Potential haben – und zittern, wenn die hübsche Single-Lady Rosen an ihre Favoriten verteilt. Denn so unterschiedlich die Liebesanwärter auch sind, eines haben sie alle gemeinsam: Sie wollen das Herz der Bachelorette für sich gewinnen!

Schließlich besticht Melissa nicht nur mit ihrer Ausstrahlung, sondern auch mit Charme, Humor und ihrer authentischen Art.

Wer wird sich von der Konkurrenz abheben und Melissa begeistern können? Mit wem wird die 24-Jährige romantische Stunden verbringen? Bei unterschiedlichsten Dates lernt Melissa die Männer kennen – in größerer Runde und unter vier Augen. Und jede Woche muss sie sich in der „Nacht der Rosen“ aufs Neue entscheiden: Wen möchte sie näher kennenlernen? Mit wem möchte sie noch mehr Zeit verbringen? Nur, wer am Ende einer Sendung eine Rose bekommt, darf bleiben!

Vier Männer bekommen schließlich die Chance, der Bachelorette ihre Familien und Freunde vorzustellen. Die letzten drei dürfen mit Melissa jeweils ein unvergessliches Dreamdate an einem außergewöhnlichen Ort genießen. Und die beiden Finalisten lernen dann Melissas Heimat kennen, bevor die letzte Entscheidung ansteht. Mit wem kann sich Melissa eine gemeinsame Zukunft vorstellen? Nur einer der 20 Männer kann die allerletzte Rose ergattern…