Galerie | Neujahrsempfang – SPD will mit einem Lächeln ans Steuerrad

Auch mit Humor kann sich ein wahlkämpfender Politiker „auf die Schippe nehmen“. So meinte der Oberbürgermeisterkandidat der SPD Dirk Wurm in seiner Rede beim Neujahrsempfang am Freitag: „So und jetzt eine kurze Pause. Mir wird oft gesagt, schau doch nicht immer so bierernst in deinen Reden. Und jetzt ein freundliches Lächeln für die Fotografen.“ Dirk Wurm grinst nun breit und betont freundlich in die Kameras.

Neben Wurm kamen Bundesministerin Franziska Giffey und die Augsburger SPD-Vorsitzende Ulrike Bahr zu Wort.