Rund 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren am Freitag dem Aufruf von Fridays for Future in die Augsburger Maximilianstraße gefolgt. Beim zehnten Klimastreik unter dem Motto „Reicht halt nicht“ wurde für den Einsatz von Erneuerbaren Energien für eine unabhängige und klimaneutrale Versorgung unabhängig von Erdöl und Gas demonstriert.

