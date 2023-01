Unter dem Leitwort „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ steht der Kinderschutz im Mittelpunkt der Aktion Dreikönigssingen 2023. Nach längerer Pandemie-Pause ziehen Anfang des Jahres wieder Sternsingergruppen durch die Stadt, um für Kinder in Not zu sammeln.

Die Sternsinger der Innenstadt-Pfarrei St. Moritz besuchten auf ihrer Route durch die Stadt auch das Rathaus, wo sie von der zweiten Bürgermeisterin Martina Wild empfangen wurden.

Presse Augsburg-Fotograf Wolfgang Czech war mit im Rathaus