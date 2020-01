Galerie | „Under Oiner Kapp“ – Augsburger Faschingsgesellschaften stellen ihre Prinzenpaare vor

Am gestrigen Samstag präsentierten die fünf bei „Under oiner Kapp“ organisierten Faschingsgesellschaften aus Augsburg und Umgebung ihre diesjährigen Prinzenpaare und das Beste aus ihren Programmen im Augsburger Rathaus.

Fotos: Wolfgang Czech 1 von 74

Dies sind die Prinzenpaare diese Session:

Augspurgia

Nathalie I. und Jacob I.

Motto: Augspurgia Greatest Show

Moderation: Marina Schüssler & Jasmin Engelmeier

Augspurgia Kids: Julia I. und Fabian I.

Motto: Augspurgia Greatest Show

CCK

Jennifer I. und Roman I.

Motto: Verborgene Schätze 2020

HM: Verena Kienle

CCK Kids: Mia I. und Leon I.

Motto: Verborgene Schätze 2020

FFC

Sarah I. und Philipp I.

Motto: Crazy Circus

HM: Patrick Schneid

FFC Kids: Chiara I. und kein Kinderprinz

Motto: Crazy Circus

Lechana

Vanessa I. und Raffael I.

Motto: Lechana – Musical reloaded

HM: Michael Schantin

Lechana Little Magic´s: Leonie I. und Gabriel I.

Motto: Little Magic´s – Back to the 90´s

Narrneusia

Nathalie I. und Philipp I.

Motto: Sound of Music – 100 Jahre Musikgeschichte

HM: Felix Vetter

CCK Kids: Leni I. und Max I.

Motto: Narrneusia Olympiade