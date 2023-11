Gas-Fehlalarm in Kaufbeuren – 70 Personen evakuiert

Am 23.11.2023 um 11:15 Uhr hat der Gas-Alarm eines Unternehmens in der Leonhard-Kluftiger-Straße in Kaufbeuren ausgelöst, welcher sich als Fehlalarm herausstellte.

Als Vorsichtsmaßnahme evakuierte der verantwortliche Werksleiter etwa 70 Mitarbeiter aus dem Gebäude. Weder im Gebäude noch in der Umgebung konnte von der Feuerwehr Kaufbeuren ein Gasaustritt festgestellt werden. Da keine Bedrohung für die Mitarbeiter mehr bestand, wurde das Gebäude um 12:30 Uhr wieder freigegeben.

Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Kaufbeuren vor Ort.