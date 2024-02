Gasaustritt führt zu Großeinsatz in Neu-Ulm

Am Montagvormittag kam es in der Wiblinger Steig in Neu-Ulm zu einem Großeinsatz durch Feuerwehr, Polizei und Notarzt.

Dort meldete sich eine Frau über den Notruf und klagte über Schwindel und Unwohlsein. Zu diesem Zeitpunkt war diese in ihrer Wohnung. Als der Rettungsdienst vor Ort war, zeigte der mitgeführte CO-Melder einen erhöhten Wert im Haus, weshalb die Feuerwehr und die Polizei hinzugerufen wurde. Die 40-jährige Frau konnte vor Ort angetroffen werden und war ansprechbar. Aufgrund einer Gasintoxikation wurde sie in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Durch die Feuerwehr wurden sämtliche Wohnungen abgegangen. Bei einer Wohnung, musste die Wohnungstüre geöffnet werden, nachdem hier niemand auf mehrfaches Klingeln und Klopfen öffnete. In der Wohnung wurde niemand angetroffen. Durch die Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass die Gastherme der Heizung defekt war. Als Ursache ist ein technischer Defekt anzunehmen.

Weitere Personen wurden nicht verletzt. Das Haus musste nicht evakuiert werden. Insgesamt waren vier Fahrzeuge der Feuerwehr Neu-Ulm, Rettungsdienst, Notarzt und Polizei im Einsatz.

