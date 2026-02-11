Gasaustritt in Füssen: Feuerwehr entwarnt nach 30 Minuten Sperrung in der Innenstadt

In Füssen führte ein möglicher Gasaustritt im Bereich des Prinzregentenplatzes am Mittwochvormittag zu einer kurzen Verkehrsunterbrechung in der Innenstadt. Die Sperrung wurde notwendig, nachdem der Energieversorger während Bauarbeiten auf ein potenzielles Gasleck hingewiesen wurde.

Schnelle Entwarnung durch die Feuerwehr

Die Feuerwehr Füssen konnte jedoch schnell Entwarnung geben, nachdem die Situation untersucht wurde. Dank der raschen Untersuchung und Klärung konnten die Sperren nach etwa 30 Minuten wieder aufgehoben werden. Auch die Gäste eines nahegelegenen, evakuierten Hotels durften daraufhin in das Gebäude zurückkehren.

Koordinierter Einsatz von Rettungskräften

Der Einsatz umfasste rund zehn Feuerwehreinsatzkräfte sowie Unterstützung des Rettungsdienstes und der Polizei. Vor Ort waren Streifen der Grenzpolizei, der Bundespolizei und der Polizeiinspektion Füssen beteiligt, um die Lage zu überwachen und den reibungslosen Ablauf der Maßnahmen zu gewährleisten.