Newsletter
Freitag, Dezember 19, 2025
9.9 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Gasförderung: Grüne wollen Borkum-Abkommen verhindern

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Grünenchef Felix Banaszak sieht sich durch Entscheidung des Bundesrats, im Rahmen der geplanten Gasförderung vor Borkum keine Stellungnahme zum Gesetz über ein Unitarisierungsabkommen mit den Niederlanden abzugeben, bestätigt.

Gasförderung: Grüne Wollen Borkum-Abkommen VerhindernDalbe in der Nordsee (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Ich halte es weiterhin für notwendig, dass dieses Gas-Abkommen nicht zustande kommt”, sagte Banaszak dem “Weser-Kurier” (Samstagausgabe). “Wir wollen mit dem Wattenmeer ein wertvolles Stück Heimat schützen. Auch unsere Kinder und Enkel sollen künftig in Gummistiefeln durchs Watt waten und sich über diesen einzigartigen Naturraum in der Nordsee freuen können”, so der Parteichef der Grünen.

Der gemeinsame Einsatz der Zivilgesellschaft zeige Erfolg, so Banaszak weiter. Schon in der vorigen Bundesregierung habe seine Partei schwerwiegende Bedenken gegen eine Gasförderung vor Borkum erhoben, auch jetzt seien von allen grün-mitregierten Landesregierungen Einwände formuliert worden.

“Damit ist klar: Das einzigartige Weltnaturerbe Wattenmeer bei Borkum kann noch gerettet werden”, so Banaszak. “Dieses Projekt gefährdet in Wirklichkeit ein fragiles Ökosystem und ist das Einfallstor, um Klimaschutz abzuwickeln. Dieses fossile Megaprojekt aus dem letzten Jahrhundert würde die Nutzung von fossilem Gas für Jahrzehnte zementieren – statt den Ausbau der Erneuerbaren weiter voranzutreiben.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Landsberg am Lech

Zwischen Buchloe und Landsberg | Schwerer Auffahrunfall auf der A96 – Vollsperrung

0
Auf der A96 ist es am heutigen Nachmittag zu...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Niederbayern

Einfamilienhaus in Landshut in Flammen: Eine verletzte Person nach Brand am Hofberg

0
LANDSHUT. Seit den frühen Morgenstunden steht ein Einfamilienhaus im...
Bayern

Presse Augsburg-Geschenktipp | DIAMONDS – Die besten Ehrlich Brothers-Illusionen aus 10 Jahren Tour

Anzeige 0
Anzeige | Aufgrund der großen Nachfrage begeistern die EHRLICH BROTHERS mit DIAMONDS von Dezember bis Mai 2026 ein letztes Mal mit ihrer ganz besonderen Show in den größten Arenen Europas. Am 27/28.02. und 01.03.2026 bringen sie mit DIAMONDS in insgesamt fünf Zusatzshows ihre spektakulärsten Illusionen aus zehn Jahren in München in der Olympiahalle auf die Bühne.
Augsburg Stadt

Zoll Augsburg beschlagnahmt 600 gefälschte Markenmützen

0
Augsburg/Schwaben – Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Augsburg...

Neueste Artikel