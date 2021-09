Gasleitung bei Bauarbeiten in Langerringen beschädigt

Am 04.09.21 gegen 12:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Schwabmünchen eine, bei Bauarbeiten, beschädigte Gasleitung in der Buchloer Straße in Langerringen gemeldet.

Bei der Verlegung von Glasfaserleitungen wurde die Erdgas-Hauptleitung beschädigt. Da große Mengen an Gas austraten, sperrten Feuerwehr und Polizei die Schadensstelle zunächst weiträumig ab. Durch die Feuerwehr wurde die entsprechende Leitung abgeklemmt, sodass der Gasaustritt gestoppt werden konnte. Anschließend wurde die Leitung von einem Verantwortlichen des Erdgasversorgers repariert,

Vor Ort waren die Feuerwehren Langerringen und Schwabmünchen mit etwa 20 Einsatzkräften, sowie eine Streife der Polizeiinspektion Schwabmünchen im Einsatz.

Es kamen keine Personen oder Gebäude zu Schaden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.