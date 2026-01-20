Newsletter
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Gastgewerbeumsatz im November gestiegen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Das Gastgewerbe in Deutschland hat im November 2025 kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) 2,5 Prozent mehr umgesetzt als im Oktober 2025. Nominal (nicht preisbereinigt) betrug der Anstieg 2,8 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse mit.

Hotelzimmer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Im Vergleich zum Vorjahresmonat November 2024 sank der Umsatz nach Angaben der Statistiker real um 1,2 Prozent, wohingegen er nominal um 2,2 Prozent stieg. Im Oktober 2025 verzeichnete das Gastgewerbe gegenüber September 2025 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Umsatzanstieg von real 2,7 Prozent (vorläufiger Wert: +2,2 Prozent) und nominal 2,4 Prozent (vorläufiger Wert: +2,1 Prozent).

Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten laut Destatis im November 2025 gegenüber Oktober 2025 ein Umsatzminus von real 0,5 Prozent und nominal 0,8 Prozent. Gegenüber November 2024 sank der Umsatz real um 1,6 Prozent, wohingegen er nominal um 1,8 Prozent anstieg.

In der Gastronomie nahm der Umsatz im November 2025 nach Angaben der Wiesbadener Behörde gegenüber Oktober 2025 real um 3,9 Prozent und nominal um 4,3 Prozent zu. Im Vergleich zum November 2024 sank der Umsatz real um 1,0 Prozent und stieg nominal um 2,3 Prozent.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

