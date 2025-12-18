Newsletter
Donnerstag, Dezember 18, 2025
Gastgewerbeumsatz im Oktober gestiegen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Das Gastgewerbe in Deutschland hat im Oktober 2025 nach vorläufigen Ergebnissen kalender- und saisonbereinigt real 2,2 Prozent und nominal 2,1 Prozent mehr umgesetzt als im September 2025. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 0,9 Prozent, wohingegen er nominal um 2,4 Prozent stieg, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit.

Gastgewerbeumsatz Im Oktober Gestiegen
Bedienung in einem Café (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Im September verzeichnete das Gastgewerbe gegenüber August nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von real 1,7 Prozent (vorläufiger Wert: -1,3 Prozent) und nominal 1,0 Prozent (vorläufiger Wert: -0,4 Prozent).

Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten im Oktober 2025 gegenüber September ein Umsatzplus von real 6,3 Prozent und nominal 5,1 Prozent. Gegenüber Oktober 2024 stieg der Umsatz real um 1,5 Prozent und nominal um 4,9 Prozent.

In der Gastronomie nahm der Umsatz im Oktober gegenüber September real um 0,2 Prozent und nominal um 0,7 Prozent zu. Im Vergleich zum Oktober 2024 sank der Umsatz real um 2,3 Prozent und stieg nominal um 1,0 Prozent.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel